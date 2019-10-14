Этим летом всплыли подробности скандала между певцом Олегом Майами и продюсером Максимом Фадеевым. Филипп Киркоров выразил молодому исполнителю слова поддержки.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-kirkorov-vzyal-pod-krylo-naxamivshego-fadeevu-pevca.html" target="_blank">Киркоров взял под крыло нахамившего Фадееву певца</a> - Этим летом всплыли подробности скандала между певцом Олегом Майами и продюсером Максимом Фадеевым. Филипп Киркоров выразил молодому исполнителю слова поддержки.
[url=https://33live.ru/novosti/14-10-2019-kirkorov-vzyal-pod-krylo-naxamivshego-fadeevu-pevca.html]Киркоров взял под крыло нахамившего Фадееву певца[/url] - Этим летом всплыли подробности скандала между певцом Олегом Майами и продюсером Максимом Фадеевым. Филипп Киркоров выразил молодому исполнителю слова поддержки.