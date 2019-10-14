События на Ближнем Востоке - в частности, в Сирии - будут иметь далеко идущие последствия. Так или иначе их почувствуют и Европа, и Россия, и наши соседи.

События на Ближнем Востоке — в частности, в Сирии — будут иметь далеко идущие последствия. Так или иначе их почувствуют и Европа, и Россия, и наши соседи. Выступая на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде, президент Путин прямо очертил риски турецкого военного вмешательства на севере Сирии."На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ (запрещено в РФ). Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль. По данным Главного разведуправления Генерального штаба России, там сотни боевиков и тысячи, если говорить о странах СНГ. Это реальная для нас с вами угроза. Как и куда они будут двигаться? Мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы", — подчеркнул российский президент.Собственно, так и получается. Наши спецслужбы регулярно "чистят" территорию России от спор террористических структур ИГИЛ. Недавно Следственный комитет сообщил о задержании в Кабардино-Балкарии основателей псевдоблаготворительной организации — брата и сестры — которая собирала деньги в пользу варварского халифата в Сирии. В группу входили более 100 человек, которые действовали с большим размахом: в девяти регионах России — на Северном Кавказе и в Сибири, а также в Москве, Питере, Татарстане, на Ставрополье и в Краснодарском крае. Всего же с начала года, как заявил директор ФСБ Бортников, лишь на Северном Кавказе ликвидированы 30 террористических ячеек, что планировали кровавые теракты в общественных местах.Европа тем временем тоже сталкивается с террористической угрозой. Так, в немецком городке Лимбург-ан-дер-Лан беженец из Сирии на светофоре подскочил к грузовой фуре, вытолкал водителя из кабины, сел за руль и на всей скорости врезался на следующем светофоре в группу ожидающих зеленого свет легковушек.. К счастью, обошлось без жертв, но все же пострадали 8 человек.Как обычно, власти крайне неохотно сообщают о таких случаях, а иногда даже прикрывают иммигрантов медицинскими справками о психической ненормальности. Так, например, случилось с сирийским мигрантом, который минувшим летом во Франкфурте столкнул с перрона под поезд женщину с ребенком. На сей раз в Лимбурге, анонимно сообщают источники силовиков, речь все же идет о теракте.Недавно во Франции хоронили четверых полицейских. Их убил коллега радикальный исламист, салафит, который тоже служил в префектуре полиции в самом центре Парижа. Имя убийцы — Микаэль. В его должностной инструкции было как раз выявление радикальных исламистов, представляющих общественную опасность.В день убийства Микаэль — купил два ножа. Один — столовый с лезвием длиной 20 сантиметров, а второй — для открывания устриц. Это уже лезвие короткое, клиновидное, негнущееся и с ограничительной гардой. Таких двух ножей и семи минут салафиту Микаэлю хватило, чтобы зарезать и заколоть четверых коллег-полицейских. Убил бы больше, но был застрелен во дворе префектуры. Власти тут же заявили, что мотив массового убийства — "персональный конфликт". Это чтобы успокоить публику. Позже за расследование все же взялись специалисты по антитеррору.Случай, однако, страшный. Писатель Лимонов подмечает парадокс: "В то время как до зубов вооруженная полиция 47 суббот подряд выходит на борьбу с "желтыми жилетами", фактически со своими братьями, уроженец острова Мартиника, непонятно каких взглядов, работает уже на протяжении 26 лет в префектуре полиции, как червь в капусте, в самом сердце острова Cite, Парижа, Франции".