Сюда попадают только те, кто показал достижения в естественных науках, математике, искусстве и спорте

Ученик гимназии №1 г. Коврова Илья Амбаров, побывал в Сочи в образовательном центре «Сириус», чтобы углубить свои знания в естественных науках: биологии, химии, физики. Сюда попадают только те, кто показал достижения в естественных науках, математике, искусстве и спорте. В естественнонаучной 24-дневной смене он оказался среди тридцати других одаренных детей, преимущественно учеников 9-10 классов. Претендентов же было несколько сотен. Отборочный тур включал в себя тестирование по трем предметам в онлайн-режиме. По результатам тестирования участников переводят на второй этап, творческий. На двух минутное видео следовало снять какой-либо эксперимент, сопровождающийся научными комментариями. Илья сделал лабораторную, связанную с тургором растительных тканей (тургор – давление внутриклеточной жидкости на оболочку). Видеоролик набрал максимальный балл. Сообщают .