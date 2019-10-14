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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-kramp-karrenbauer-vystupila-s-zayavleniem-o-rossii-i-kryme.html" target="_blank">Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением о России и Крыме</a> - Германия должна быть хорошим соседом России, но некоторые вещи нужно называть своими именами - об этом заявила председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии. Конференция этой совместной молодежной организации ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) прошла в Саарбрюккене.