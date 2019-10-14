Злоумышленники находили финансово неграмотных граждан и убеждали их взять кредит

Злоумышленники находили финансово неграмотных граждан и убеждали их взять кредит и вложить заемные средства с целью быстрого обогащения в вымышленную фирму.Мошенники обещали вернуть до 20% от суммы кредита сразу после его получения, выплатить проценты по кредиту, погасить его полностью в течение 3 месяцев, плюс, выплатить бонус после полного погашения кредита.Доверчивому гражданину, взявшему кредит в банке, например, на сумму 500 тыс. рублей, действительно сразу могли вернуть 80-100 тыс. рублей в качестве бонуса, затем преступники для притупления бдительности в течение 3-х месяцев погашали проценты по взятому кредиту. На этом выплаты прекращались, а оставшиеся денежные средства преступники расходовали на личные нужды.За январь-апрель 2017 года злоумышленники обманули 39 жителей Владимирской области, на суммы от 100 до 400 тыс. рублей, общий размер ущерба составил около 14 млн рублей.Вину в совершенных деяниях признал только один из трех обвиняемых. Имущество, подлежащее аресту с целью возмещения ущерба, в ходе следствия не обнаружено.За совершение данных преступлений может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.Уголовное дело будет рассматриваться в суде, сообщает прокуратура Владимирской области.