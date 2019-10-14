Появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, выяснилось, почему выписали звезду сериала Моя прекрасная няня.

Появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, выяснилось, почему выписали звезду сериала "Моя прекрасная няня".В столичном Европейском медицинском центре Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, провела почти месяц. Однако оттуда ее выписали. Сенйчас стало известно, почему это случилось. Как утверждает телеграм-канал Mash, это случилось из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли. Проще говоря, звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" лучше на становится.Материал дополняется