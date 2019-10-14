Появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, выяснилось, почему выписали звезду сериала Моя прекрасная няня.
Появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, выяснилось, почему выписали звезду сериала "Моя прекрасная няня".
В столичном Европейском медицинском центре Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, провела почти месяц. Однако оттуда ее выписали. Сенйчас стало известно, почему это случилось. Как утверждает телеграм-канал Mash, это случилось из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли. Проще говоря, звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" лучше на становится.
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