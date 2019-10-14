Веру Брежненву и Константина Меладзе СМИ то разводят, то делают родителями. Сообщение о беременности певицы прокомментировал ее супруг.

Веру Брежненву и Константина Меладзе СМИ то разводят, то делают родителями. Сообщение о беременности певицы прокомментировал ее супруг.В рамках передачи "Ты не поверишь!" на НТВ Константин Меладзе высказался об интересном положении своей жены, популярной исполнительницы Веры Брежневой. Для начала он признался, что чаще видит артистку по телевизору, чем дома. "Знаю, что у моей жены насыщенный график", – подчеркнул Константин Меладзе.Материал дополняется