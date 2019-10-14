Музыкант Сергей Шнуров в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1 рассказал, почему редко высказывается по политическим вопросам.

Музыкант Сергей Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, почему редко высказывается по политическим вопросам."Если б я был бы таксистом, я бы, наверное, высказывался чаще. Но я не таксист, — пошутил Шнуров. — Не люблю судить о том, в чем я не очень разбираюсь, и не очень понимаю, что происходит. Чтобы иметь суждение, нужно все-таки немножко быть в контексте и посвященным".Шнуров называет себя патриотом "в плохом смысле этого слова" и "меркантильным патриотом". "Мне хочется жить хорошо. Чтобы в социальном обществе, когда вокруг тоже людям хорошо. Когда вокруг улыбки", — отметил он.Шнуров прекратил концертную деятельность на Украине еще до того, как был внесен в список сайта "Миротворец". "Я не поехал, потому что политическая ситуация на тот момент и вообще, собственно говоря, криминальная ситуация не предполагала ничего хорошего, мне не дали никаких гарантий по безопасности, я решил что — рисковать, ради чего? Ради денег? Ну, как-то мне не особенно хочется", — пояснил исполнитель."Все эти разговоры о том, что народы братские, не братские, мне глубоко не интересны. Мне кажется, что люди, будь они братьями, не братьями, далекими людьми — должны все-таки стремиться к некоему цивилизованному сосуществованию. Цивилизованное сосуществование не предполагает мордобоя, предполагает диалог. Я всегда за диалог", — подчеркнул Шнуров.Он также рассказал, почему решил высказаться по делу Устинова: "Не надо людей сажать в тюрьму за то, за что они сидеть не должны. Вот и все. Вот эта позиция элементарная". Отвечая на вопрос, почему не выступал на митингах, как другие исполнители, Шнур сначала отшутился – "я не люблю бесплатные концерты", а потом добавил, что если бы что-то подобное было бы в Петербурге, он бы вышел. "Вся эта проблематика — она все-таки не федеральная, она является конкретно московской проблемой — то, что они выступали, я абсолютно за, поддерживаю, молодцы, но мне там не место", — добавил музыкант.