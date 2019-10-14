Бывшая модель популярного журнала Playboy Ава Карбатич намерена баллотироваться на пост президента Хорватии. Собрали для вас лучшие фото!

Бывшая модель популярного журнала Playboy Ава Карбатич намерена баллотироваться на пост президента Хорватии. Собрали для вас лучшие фото!Девушке всего 31 год, тем не менее, она успела завоевать любовь поклонников. Однако, эти сильные чувства от посторонних играют далеко не на руку возможному президенту, ведь на ее счету эротические фото– и видеосъемки, участие в реалити-шоу и даже запись музыки. Да-да, Карбатич пробовала себе и в качестве певицы.В качестве своей предвыборной кампании девушка намерена легализовать употребление марихуаны, а также проституцию. По словам Авы, это нужно для того, чтобы обезопасить представительниц "древнейшей профессии" от посягательств и для сбора налогов, ведь секс-развлечения довольно популярны по всему миру."Политика – моя вторая любовь. Я больше не могу смотреть на все те плохие вещи, что происходят с моей страной...Молодежь уезжает, рождаемость падает", – передает слова бывшей звезды журнала Playboy издание .Стоит отметить, что у девушки не только примечательные фигура и "послужной список", но и отличные умственные способности, хоть на первый взгляд это и незаметно. Карбатич успела получить высшее образование. Она является профессором итальянского языка. Кроме того, Ава успела выпустить роман, автобиографию и даже попробовать себя в роли художницы. Тем не менее, девушка прекрасно понимает, что со своим прошлым ей предстоит много хлопот, чтобы пробиться "сквозь тернии к звездам"."Я знаю, что получу много нелестных комментариев от тролллей, лишь потому что я "старлетка". Но ведь они проигнорируют мою интеллектуальную сторону, где я профессор итальянского языка и романской литературы", – высказалась Карбатич.