В столице Японии прошелся самый мощный за последние полвека тайфун Хагибис. Сейчас на территории Токио устраняют ужасные последствия стихийного бедствия.

В столице Японии прошелся самый мощный за последние полвека тайфун "Хагибис". Сейчас на территории Токио устраняют ужасные последствия стихийного бедствия.Ураган унес жизни 40 человек. Еще 17 числятся без вести пропавшими. Травмами и ранениями отделались более 200. До сих пор продолжается эвакуация людей в затопленных районах.На данный моментна всей территории страныуже снятмаксимальный уровень погодной опасности. Тем не менее, ситуация пока не слишком улучшилась. В столице и близлежащих городах продолжаются сильный ветер и наводнения. Десятки рек вышли из берегов. Кроме того, образовалась высокая угроза оползней.В Токио и ее окрестностях более 50 тысяч домов остаются без электричества. В 13 префектурах примерно в 140 тысячах зданий нет водоснабжения, сообщает . Но есть и хорошие новости. Наконец, в стране после массовых приостановок возобновилось железнодорожное и авиасообщение.