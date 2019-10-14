В столице Японии прошелся самый мощный за последние полвека тайфун Хагибис. Сейчас на территории Токио устраняют ужасные последствия стихийного бедствия.
В столице Японии прошелся самый мощный за последние полвека тайфун "Хагибис". Сейчас на территории Токио устраняют ужасные последствия стихийного бедствия.
Ураган унес жизни 40 человек. Еще 17 числятся без вести пропавшими. Травмами и ранениями отделались более 200. До сих пор продолжается эвакуация людей в затопленных районах.
На данный момент
на всей территории страны
уже снят
максимальный уровень погодной опасности. Тем не менее, ситуация пока не слишком улучшилась. В столице и близлежащих городах продолжаются сильный ветер и наводнения. Десятки рек вышли из берегов. Кроме того, образовалась высокая угроза оползней.
В Токио и ее окрестностях более 50 тысяч домов остаются без электричества. В 13 префектурах примерно в 140 тысячах зданий нет водоснабжения, сообщает . Но есть и хорошие новости. Наконец, в стране после массовых приостановок возобновилось железнодорожное и авиасообщение.