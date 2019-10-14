Предложить свои идеи и пожелания по совершенствованию городских зон отдыха можно с 22 октября на площадке краудсорсинг-проекта Мой парк.

Проект приурочен ко дню рождения Мосгорпарка, которому в этом году исполняется восемь лет. Всего предусмотрено три этапа: Предлагай, Обсуждай и Оценивай.На первом этапе горожане предложат свои задумки по нескольким направлениям: События в парках, Активности в парках, Красивый парк, Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы.На втором этапе москвичи поучаствуют в дискуссиях по темам: Развлечения в парках Москвы, Любимый парк, Мировые парки.Затем эксперты отберут идеи участников краудсорсинг-проекта. В число экспертов войдут директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор Парка Горького Павел Трехлеб, директор сада Эрмитаж Алексей Чибин, директор Бабушкинского парка Игорь Бускин и другие.В рамках третьего, финального этапа горожане проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.Поделиться своими мыслями можно до 25 октября включительно, присоединиться к голосованию за лучшие идеи — до 30 октября включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.Мосгорпарк был основан 13 октября 2011 года. Организация курирует благоустройство и развитие парковых территорий, подведомственных Департаменту культуры Москвы. В том числе занимается созданием новой инфраструктуры, сервисов и услуг, а также проведением мероприятий и регулярных занятий.Главная цель Мосгорпарка — сделать парки культуры и отдыха комфортными, интересными и доступными для всех москвичей и гостей столицы вне зависимости от их возраста, интересов, семейного положения и социального статуса.