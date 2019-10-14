Несколько лет назад на украинском телевидении произошел скандал. Певица Маша Распутина вспоминает подробности.

Несколько лет назад на украинском телевидении произошел скандал. Певица Маша Распутина вспоминает подробности.Инцидент произошел еще в 2010 году. Во время выступления российской знаменитости на телешоу "95 кварталов" команда Зеленского предложила женщине поучаствовать в неприличном конкурсе. Гости программы должны были сделать для звезды бюстгальтер из пластиковых бутылок прямо на сцене.Тогда Распутина сильно возмутилась происходящим. Зеленский попробовал спасти ситуацию, но в итоге все стало только хуже – Маше очень не понравились высказывания будущего президента Незалежной."Я оценила этот момент как специальную провокацию русской звезды. Перед съемками Зеленский зашел в мою гримерку. Я спросила: "Никаких провокаций не будет?" Он меня успокоил, что нет. Я же не знала, что в этом "95 квартале" затрагивают низменные чувства и эмоции", – вспоминает российская артистка в интервью корреспондентам издания "".Новость дополняется