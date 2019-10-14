Американский конгрессмен и ветеран боевых действий Брайан Маст решил поздравить Военно-морские силы США с годовщиной основания фотографией мощного военного корабля. Все бы ничего, но для иллюстрации он выбрал российский атомный ракетный крейсер Петр Великий, чем сильно возмутил американцев и изрядно повеселил россиян.

Американский конгрессмен и ветеран боевых действий Брайан Маст решил поздравить Военно-морские силы США с годовщиной основания фотографией мощного военного корабля. Все бы ничего, но для иллюстрации он выбрал российский атомный ракетный крейсер "Петр Великий", чем сильно возмутил американцев и изрядно повеселил россиян.На своей странице в "Твиттер" Брайан Маст опубликовал поздравительное сообщение, адресованное американским ВМС. "С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей", – написал он.Однако конгрессмен ошибся и прикрепил к сообщению фотографию атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Примечательно, что на снимке можно даже разглядеть реющий Андреевский флаг. Ветеран боевых действий быстро исправил свое сообщение, опубликовав тот же текст, но уже в сопровождении официального проморолика ВМС США. Однако потока шуток и гневных комментариев это остановить уже не могло.Бывший главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Феликс Громов считает, что ошибка Брайана Маста легко объяснима. Конгрессмен просто попал под сильное впечатление от увиденного и не стал вдаваться в детали. "Существует общее мнение, что корабли этого класса являются наиболее мощными, не считая авианосцев. Они имеют серьезное ударное и противовоздушное вооружение. Корабль многоцелевой, и ракетным ударом он способен уничтожить любой корабль. Естественно, что эти корабли получили признание", – цитирует Феликса Громова."Я рад, что этому конгрессмену понравилась архитектура и мощь нашего крейсера. На душе приятно, что он допустил такую ошибку "по Фрейду", – в свою очередь заметил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.Пользователи Сети, в свою очередь, отметили, что ситуация смешная сама по себе и не требует каких-то дополнительных комментариев. Некоторые лишь напомнили, что раньше подобные скандалы случались в России, когда иностранная техника на плакатах и открытках подавалась как российская или советская. Оказалась, что это проблема, с которой можно столкнутся в любой точке мира.Материал дополняется.