Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал о странном решении генерального прокурора страны Руслана Рябошапки. По его словам, тот велел своему ведомству остановить расследования по всем делам, возбужденным в отношении экс-главы государства Петра Порошенко.

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал о странном решении генерального прокурора страны Руслана Рябошапки. По его словам, тот велел своему ведомству остановить расследования по всем делам, возбужденным в отношении экс-главы государства Петра Порошенко."Из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко", – цитирует Андрея Портнова. "За последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось", – добавил юрист.Подобный поворот расследования против Петра Порошенко может грозить серьезными негативными последствиями, в первую очередь, для главы ведомства Руслана Рябошапки. "Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", – пригрозил Андрей Портнов.Материал дополняется.