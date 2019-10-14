В понедельник, 14 октября, в хирургическом отделении Городской клинической больнице имени Виноградова на юго-западе столицы произошел пожар. Возгорание началось в электрощитовой, сообщает ..

В понедельник, 14 октября, в хирургическом отделении Городской клинической больнице имени Виноградова на юго-западе столицы произошел пожар. Возгорание началось в электрощитовой, сообщает агентство "Москва".В момент пожара в здании находились 227 человек, 117 из них были эвакуированы в другие корпуса медицинского учреждения, передает . В настоящее время возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, уточняет "".