Психологи из НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали о том, как избежать эмоционального выгорания на работе.

Психологи изНИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали о том, как избежать эмоционального выгорания на работе.Отмечается, что основными факторами развития этого заболевания становятся напряженные условия труда, профессиональный стресс и ненормированный рабочий график. Кроме того, разрушительное воздействие оказывают нарушение общих функций организма при малой подвижности во время осуществления трудовой деятельности (гиподинамия) и нездоровая атмосфера в коллективе.Впрочем, методы борьбы с этими проблемами стары и банальны – заниматься физкультурой и делать небольшие перерывы в работе для отдыха. Психолог из НИИ Наталья Панфилова рассказала подробнее, как можно одолеть эмоциональное выгорание без похода по врачам."Синдром эмоционального выгорания – модная тема, она касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. И у таких людей должны быть хобби, увлечения, которые переключают его. Эмоциональное выгорание – это про то, что мозг сосредоточен на одном виде деятельности, нет времени, чтобы отдохнуть", – рассказала эксперт в интервью корреспондентам .Она добавила, что состояние офисного сотрудника может усугубить ситуация в офисе. Это и вечная борьба за кондиционер между теми, кому жарко и кому холодно, и замкнутое рабочее пространство, и одни и те же лица изо дня в день. Все эти факторы могут вызывать сильные раздражение и усталость."Казалось бы, банальные советы заняться спортом, ни разу не банальные. Раньше проводились пятиминутки, которые очень способствовали снятию напряжения", – отметила эксперт, – "Любые реакции уходят у нас через периферию, через руки и ноги. Поэтому нужно походить, потормошить что-то в руках… Это очень облегчает состояние."