Принудительная интеграция и присоединение Белоруссии к России – маловероятный сценарий, считает политолог Андрей Казакевич. Тем не менее у Москвы достаточно вариантов, чтобы переубедить президента братской республики Александра Лукашенко, который опасается, что интеграция может угрожать его личной власти.
Принудительная интеграция и присоединение Белоруссии к России – маловероятный сценарий, считает политолог Андрей Казакевич. Тем не менее у Москвы достаточно вариантов, чтобы переубедить президента братской республики Александра Лукашенко, который опасается, что интеграция может угрожать его личной власти.
Программу по дальнейшему объединению стран в рамках Союзного
государства Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют подписать 8 декабря.
Сценарии развития событий разнообразны, но принудительная интеграция
маловероятна, считает политолог Андрей Казакевич.
По его мнению, Лукашенко старается оттянуть интеграции и
свести ее к вопросам, которые не угрожают независимости страны. Он считает, что
в декабре страны договорятся по общим моментам: движению к совместному рынку,
сотрудничеству в налоговой сфере и прочему.
"В целом, я не ожидаю решений, которые бы ограничили
белорусский суверенитет", – цитирует Казакевича портал Thinktanks.by.
Россия, на его взгляд, играет в долгую, и подписание
документов в декабре – еще один способ привязать Минск к Москве, полагает
Казакевич. "Стратегия Кремля будет заключаться в том, чтобы таких привязок
постоянно прибавлялось, чтобы Минск оставался в орбите российского влияния без
шансов на выход из нее даже при любых изменения во власти в Беларуси", -
пояснил эксперт.
Он полагает, что сейчас России невыгодно давить на
форсировать объединение. Москва делает ставку на постепенную интеграцию, без резких
движений, отметил Казакевич.
Дорожную карту по дальнейшему объединению собираются подписать 8 декабря – к 20-летию Союзного государства.
Планируется, что страны будут проводить совместную социально-экономическую
политику, создадут единый гражданский кодекс, общую налоговую систему и
таможню.