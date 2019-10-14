Принудительная интеграция и присоединение Белоруссии к России – маловероятный сценарий, считает политолог Андрей Казакевич. Тем не менее у Москвы достаточно вариантов, чтобы переубедить президента братской республики Александра Лукашенко, который опасается, что интеграция может угрожать его личной власти.

Принудительная интеграция и присоединение Белоруссии к России – маловероятный сценарий, считает политолог Андрей Казакевич. Тем не менее у Москвы достаточно вариантов, чтобы переубедить президента братской республики Александра Лукашенко, который опасается, что интеграция может угрожать его личной власти.Программу по дальнейшему объединению стран в рамках Союзногогосударства Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют подписать 8 декабря.Сценарии развития событий разнообразны, но принудительная интеграциямаловероятна, считает политолог Андрей Казакевич.По его мнению, Лукашенко старается оттянуть интеграции исвести ее к вопросам, которые не угрожают независимости страны. Он считает, чтов декабре страны договорятся по общим моментам: движению к совместному рынку,сотрудничеству в налоговой сфере и прочему."В целом, я не ожидаю решений, которые бы ограничилибелорусский суверенитет", – цитирует Казакевича портал Thinktanks.by.Россия, на его взгляд, играет в долгую, и подписаниедокументов в декабре – еще один способ привязать Минск к Москве, полагаетКазакевич. "Стратегия Кремля будет заключаться в том, чтобы таких привязокпостоянно прибавлялось, чтобы Минск оставался в орбите российского влияния безшансов на выход из нее даже при любых изменения во власти в Беларуси", -пояснил эксперт.Он полагает, что сейчас России невыгодно давить нафорсировать объединение. Москва делает ставку на постепенную интеграцию, без резкихдвижений, отметил Казакевич.Дорожную карту по дальнейшему объединению собираются подписать 8 декабря – к 20-летию Союзного государства.Планируется, что страны будут проводить совместную социально-экономическуюполитику, создадут единый гражданский кодекс, общую налоговую систему итаможню.