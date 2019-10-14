Певица попала в забавную ситуацию. Наталья Штурм столкнулась
с очень прижимистым мужчиной.
Певица попала в забавную ситуацию. Наталья Штурм столкнулась
с очень прижимистым мужчиной.
В личном "Инстаграм" артистка рассказала, что отдыхает на испанском
курорте, в Валенсии. И на днях с ней случился интересный эпизод на пляже.
Наталья Штурм не любит загорать, поэтому искупавшись в море сразу
возвращается в номер. Но в этот раз, выйдя из воды, она заметила непрочитанное
сообщение на экране мобильного.
Знаменитость пыталась прочитать текст послания, однако яркое
солнце делало его неразличимым. Наталья Штурм решила спрятаться в тень.
"Взглядом поискала тень, смотрю недалеко от меня огромный
зонт ☂️, отбрасывающий как надо👌Не
вторгаясь в чужое пространство (было 16 часов и тень в двух метрах от владельца
зонта). Не успела я присесть и достать телефон – из под зонта вскочил
старичок-испанец (по виду сторонник военной диктатуры генерала Франко) и
багровея от возмущения начал ругаться, что я села на его тень🙈👍Затем
выдернул свой зонт вместе с винтом из песка и перенес его на пару метров, четко
отмерив, чтобы я осталась без тени👌😜😂 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)", – поведала артистка.
На этом,
по словам певицы, испанец не остановился. Мужчина не поленился перенести ближе
к себе два стульчика и все свои вещи.
отметила, что многие девушки мечтают о горячем
испанце, однако в реальности мужчины в этой стране "дико жадные и эгоистичные". Про таких
как они в России сочиняют анекдоты. "Россиянке, мечтающей об испанце
нужно поменять менталитет и делить с ним счет пополам даже выйдя за замуж и
родив от него ребенка", – рассудила .