Певица попала в забавную ситуацию. Наталья Штурм столкнулась с очень прижимистым мужчиной.

Певица попала в забавную ситуацию. Наталья Штурм столкнуласьс очень прижимистым мужчиной.В личном "Инстаграм" артистка рассказала, что отдыхает на испанскомкурорте, в Валенсии. И на днях с ней случился интересный эпизод на пляже.Наталья Штурм не любит загорать, поэтому искупавшись в море сразувозвращается в номер. Но в этот раз, выйдя из воды, она заметила непрочитанноесообщение на экране мобильного.Знаменитость пыталась прочитать текст послания, однако яркоесолнце делало его неразличимым. Наталья Штурм решила спрятаться в тень."Взглядом поискала тень, смотрю недалеко от меня огромныйзонт ☂️, отбрасывающий как надо👌Невторгаясь в чужое пространство (было 16 часов и тень в двух метрах от владельцазонта). Не успела я присесть и достать телефон – из под зонта вскочилстаричок-испанец (по виду сторонник военной диктатуры генерала Франко) ибагровея от возмущения начал ругаться, что я села на его тень🙈👍Затемвыдернул свой зонт вместе с винтом из песка и перенес его на пару метров, четкоотмерив, чтобы я осталась без тени👌😜😂 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – поведала артистка.На этом,по словам певицы, испанец не остановился. Мужчина не поленился перенести ближек себе два стульчика и все свои вещи.отметила, что многие девушки мечтают о горячемиспанце, однако в реальности мужчины в этой стране "дико жадные и эгоистичные". Про такихкак они в России сочиняют анекдоты. "Россиянке, мечтающей об испанценужно поменять менталитет и делить с ним счет пополам даже выйдя за замуж иродив от него ребенка", – рассудила .