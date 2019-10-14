Сегодня, 14 октября, известный кутюрье Валентин Юдашкин празднует 56-й день рождения. Модельера с самого утра поздравляют родные, друзья и коллеги. Среди прочих, отметилась и фигуристка Татьяна Навка.

Сегодня, 14 октября, известный кутюрье Валентин Юдашкинпразднует 56-й день рождения. Модельера с самого утра поздравляют родные,друзья и коллеги. Среди прочих, отметилась и фигуристка Татьяна Навка.Спортсменка опубликовала поздравление для Валентина Юдашкинав личном "Инстаграм". Татьяна Навка опубликовала несколько совместных фото скутюрье. На всех снимках звезда спорта облачена в наряды мастера.Например, в черном пышном платье с цветочной вышивкой Навка блисталана вечеринке в честь 20-летия российского издания Vogue в конце прошлого года. ВыходилаТатьяна в свет и в других нарядах дизайнера: в стильном клетчатом костюме иплатье персикового оттенка."С Днем Рождения, мой дорогой и любимый Валентин Юдашкин@vyudashkin!!! 🎆🎆🎆 Наш маэстро моды, мастерстиля и бесконечный талант гения!!! Пусть твоя жизнь будет долгой, радостной,счастливой и бесконечно творческой, с огромным количеством верных и преданныхдрузей рядом!!! Чтобы твоя любящая семья радовала все больше, а ваши семейныеузы становились только крепче!!! 💯 люблю тебя и всю твоюмногочисленную прекрасную семью!!😘😘😘(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала подснимком.Добавим,что сегодня чествовал весь свет отечественного шоу-бизнеса. Однойиз первых кутюрье поздравила Алла Пугачева. Следом за ней одарили именинникатеплыми словами юморист Максим Галкин и коллега по цеху Александр Васильев.