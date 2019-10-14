Сегодня, 14 октября, известный кутюрье Валентин Юдашкин
празднует 56-й день рождения. Модельера с самого утра поздравляют родные,
друзья и коллеги. Среди прочих, отметилась и фигуристка Татьяна Навка.
Сегодня, 14 октября, известный кутюрье Валентин Юдашкин
празднует 56-й день рождения. Модельера с самого утра поздравляют родные,
друзья и коллеги. Среди прочих, отметилась и фигуристка Татьяна Навка.
Спортсменка опубликовала поздравление для Валентина Юдашкина
в личном "Инстаграм". Татьяна Навка опубликовала несколько совместных фото с
кутюрье. На всех снимках звезда спорта облачена в наряды мастера.
Например, в черном пышном платье с цветочной вышивкой Навка блистала
на вечеринке в честь 20-летия российского издания Vogue в конце прошлого года. Выходила
Татьяна в свет и в других нарядах дизайнера: в стильном клетчатом костюме и
платье персикового оттенка.
"С Днем Рождения, мой дорогой и любимый Валентин Юдашкин
@vyudashkin!!! 🎆🎆🎆 Наш маэстро моды, мастер
стиля и бесконечный талант гения!!! Пусть твоя жизнь будет долгой, радостной,
счастливой и бесконечно творческой, с огромным количеством верных и преданных
друзей рядом!!! Чтобы твоя любящая семья радовала все больше, а ваши семейные
узы становились только крепче!!! 💯 люблю тебя и всю твою
многочисленную прекрасную семью!!😘😘😘(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала под
снимком.
Добавим,
что сегодня чествовал весь свет отечественного шоу-бизнеса. Одной
из первых кутюрье поздравила Алла Пугачева. Следом за ней одарили именинника
теплыми словами юморист Максим Галкин и коллега по цеху Александр Васильев.