Нобелевский комитет в Стокгольме сообщил, что присуждает сразу две премии по литературе за пропущенный 2018 год польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за этот год - австрийскому драматургу Петеру Хандке.

Нобелевский комитет в Стокгольме сообщил, что присуждает сразу две премии по литературе за пропущенный 2018 год польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за этот год — австрийскому драматургу Петеру Хандке.Скандал небывалого масштаба вокруг литературной Нобелевки тут же разразился как раз вокруг австрийца. Британская "Гардиан" сразу же вспомнила, что Хандке — еще и наполовину словенец, а значит, славянин. По матери. То, что Хандке — последний значительный немецкоязычный писатель из живущих, отошло на второй план. А вот то, что Хандке присутствовал на похоронах Милошевича, "Гардиан" и весь западный мейнстрим вспомнили как преступление писателя.То, что Хандке — любимый драматург президента Европейской киноакадемии Вима Вендерса – ерунда. То, что именно Хандке еще 35 лет назад писал сценарий для знаменитого фильма Вендерса "Небо над Берлином", — тоже ерунда, как и многие его литературные тексты, которые уже изучаются в университетах как классика, например, "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым". Зато настоящее преступление без срока давности — в том, что Хандке поддержал Югославию, когда страну бомбили самолеты НАТО, позже еще и назвал из-за всей этой истории страны Запада мошенниками.Так вот что нобелевский лауреат по литературе 2019 года сказал на похоронах Милошевича в 2006-м: "Так называемый мир знает все о Югославии, Сербии, Слободане Милошевиче. Так называемый мир знает правду. Вот почему так называемый мир сегодня отсутствует. И не только сегодня. И не только здесь. Я не знаю правду. Но я смотрю. Я слушаю. Я чувствую. Я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией, рядом с Сербией, рядом с Слободаном Милошевичем".Петер Хандке уже объявил, что лично поедет получать в Стокгольм премию и будет там выступать. "Мне есть что сказать", — уточнил писатель. Очевидно, Хандке будет говорить про уничтожение Западом Югославии и несправедливость в отношении сербов. Шведский Нобелевский комитет не мог не предвидеть такого поворота. Значит, совесть шевельнулась и в Стокгольме.