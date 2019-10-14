Ксения Собчак бросила вызов Яне Рудковской. Телеведущая осмеяла невинное хобби музыкального продюсера.

Ксения Собчак бросила вызов Яне Рудковской. Телеведущаяосмеяла невинное хобби музыкального продюсера."Инстаграм" Яны Рудковской известен обывателям постояннойрубрикой, которая называется "Мои завтраки". Музыкальный продюсер сервируетстол лучшей посудой, ставит вазы с цветами, аккуратно раскладывает съестное, апосле делает снимок получившейся композиции. По словам светской львицы, публикацииподобных фото пользуются популярностью у поклонников и привлекают подписчиковиз-за рубежа.Между тем сегодня, 14 октября, телеведущая Ксения Собчак, знаяо страсти Яны Рудковской к эстетике, решила подшутить. В личном микроблогежурналистка показала, как проходит ее завтрак. Ксения опубликовала снимок, на которомуплетает котлеты с гречкой."Ну что, Яночка, съела? Вот это, я понимаю, рубрика#моизавтраки. А у тебя непонятно что вообще!" – подписала кадр Собчак.Одним из первых на публикацию телеведущей отреагировал артистМаксим Галкин. Он оценил юмор Ксении Собчак. "Здорово! Я бы ограничился первойфоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это самоестество👏🏻", – отметил в комментариях МаксимГалкин. Отметим, что Яна Рудковская на выпад Ксении Собчак пока не отреагировала.