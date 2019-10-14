Ксения Собчак бросила вызов Яне Рудковской. Телеведущая
осмеяла невинное хобби музыкального продюсера.
Ксения Собчак бросила вызов Яне Рудковской. Телеведущая
осмеяла невинное хобби музыкального продюсера.
"Инстаграм" Яны Рудковской известен обывателям постоянной
рубрикой, которая называется "Мои завтраки". Музыкальный продюсер сервирует
стол лучшей посудой, ставит вазы с цветами, аккуратно раскладывает съестное, а
после делает снимок получившейся композиции. По словам светской львицы, публикации
подобных фото пользуются популярностью у поклонников и привлекают подписчиков
из-за рубежа.
Между тем сегодня, 14 октября, телеведущая Ксения Собчак, зная
о страсти Яны Рудковской к эстетике, решила подшутить. В личном микроблоге
журналистка показала, как проходит ее завтрак. Ксения опубликовала снимок, на котором
уплетает котлеты с гречкой.
"Ну что, Яночка, съела? Вот это, я понимаю, рубрика
#моизавтраки. А у тебя непонятно что вообще!" – подписала кадр Собчак.
Одним из первых на публикацию телеведущей отреагировал артист
Максим Галкин. Он оценил юмор Ксении Собчак. "Здорово! Я бы ограничился первой
фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само
естество👏🏻", – отметил в комментариях Максим
Галкин. Отметим, что Яна Рудковская на выпад Ксении Собчак пока не отреагировала.