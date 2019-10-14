Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном бое с Тони Фергюсоном.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном бое с Тони Фергюсоном.Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе высказался, что в качестве следующего противника желает видеть своего американского коллегу. По его словам, других достойных претендентов он не видит, а сражаться с кем-то, кто слабее или же принадлежит к другой весовой категории Хабиб не считает должным."Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться", – приводит слова спортсмена издание . Хабиб отметил, что мог бы провести после этого бой с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, однако подниматься в полусредний вес также не считает нужным."Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен", – добавил Нурмагомедов. Стоит отметить, что бой между амбициозным россиянином и американцем пытались провести уже четыре раза, но каждый раз по какой-то причине все срывалось. Теперь же остается лишь надеяться, что состязание состоится. Как только спортсмены и их представители достигнут определенных договоренностей, станут известны дата и место проведения боя.Напомним, что ранее Хабиб о том, что в своей карьере он сможет провести еще три или четыре спарринга. Он уточнял, что его физическое состояние подходит к своему пику и упоминал, что его отец стал думать об уходе из большого спорта в 32-33 года. Вероятно, тогда российский борец решил, что у него может сложиться такая же ситуация.Впрочем,Абдулманап Нурмагомедов пристально следит за здоровьем и общим состоянием сына. Мужчина является главным тренером чемпиона. Он отмечал, что если у Хабиба начнутся проблемы или же какие-то недочеты на тренировках, то он об этом немедленно сообщит.