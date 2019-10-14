Инстаграм-аккаунт Анастасии Заворотнюк теперь ведут члены ее семьи. Сегодня, 14 октября, близкие артистки показали в микроблоге необычное письмо.

"Инстаграм"-аккаунтАнастасии Заворотнюк теперь ведут члены ее семьи. Сегодня, 14 октября, близкиеартистки показали в микроблоге необычное письмо.Послание звезда сериала "Моя прекрасная няня", которая понекоторым данным лечится от опухоли мозга, получила от детей из Воронежа. ТамАнастасия Заворотнюк работала ведущей детского фестиваля "Старая, стараясказка".В письме ребята желают артистке скорейшего выздоровления, атакже выражают надежду, что она сможет приехать к ним в следующем году. "Вашанезабываемая улыбка и сияющие глаза вдохновляли, указывали путь к мечте длясамых маленьких воронежцев. Вы – живое воплощение сказочной принцессы, Золушки иБелль, на которых похожи не только внешне, но и силой характера, добротой италантом. Пусть наша любовь теплым лучом поддержки коснется и обогреет сердце",– говорится в сообщении.К посланию дети приложили яркие рисунки. Кто-то из ребятишекизобразил и саму в образе принцессы.Отметим, что члены семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня"были очень растроганы. "Дети всегда дарили и продолжают дарить Насте огромноеколичество теплоты и добра, и сейчас такая поддержка просто бесценна. Спасибовам огромное! Просто не передать словами, насколько это дорого и важно!" -отреагировали на письмо родственники .