55-летняя певица Азиза приняла участие в съемках программы Секрет на миллион телеканала НТВ. Вокалистка заявила, что была любовницей актера Александра Абдулова.

55-летняяпевица Азиза приняла участие в съемках программы "Секрет на миллион" телеканалаНТВ. Вокалистка заявила, что была любовницей актера Александра Абдулова.Пословам Азизы, ее роман с артистом случился в 1989 году. Тогда 36-летний Александр Абдулов был еще женат наактрисе Ирине Алферовой.Азизаи Александр познакомились в Центральном Доме работников искусства. Артист позвалвокалистку покататься по Москве, певица только переехала в столицу и города незнала."Онговорит, чтобы Москву полюбить ее должен показать человек, который вас тожеочень полюбит. Все: стали встречаться. На его территории… Завтрак мне неготовил, потому что он уснет, я сбегала – вызывала такси, не хотела оставаться.Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему,не очень отношения… Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла",– вспоминает Азиза.Певицаотметила, что до определенного момента не воспринимала эти отношения каксерьезные. Но как-то раз на мероприятии у семьи Виторганов она встретилась свторой женой артиста."ЮлияАбдулова сказала: "Вы знаете, Азиза, я специально пришла познакомиться с вами,потому что мне про вас говорил Саша. Как-то вас показывали по телевизору, и онмне говорит: "Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды неженился!" Конечно, мне было приятно это услышать...", – сказала любовница