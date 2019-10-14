55-летняя
певица Азиза приняла участие в съемках программы Секрет на миллион телеканала
НТВ. Вокалистка заявила, что была любовницей актера Александра Абдулова.
55-летняя
певица Азиза приняла участие в съемках программы "Секрет на миллион" телеканала
НТВ. Вокалистка заявила, что была любовницей актера Александра Абдулова.
По
словам Азизы, ее роман с артистом случился в 1989 году. Тогда 36-летний Александр Абдулов был еще женат на
актрисе Ирине Алферовой.
Азиза
и Александр познакомились в Центральном Доме работников искусства. Артист позвал
вокалистку покататься по Москве, певица только переехала в столицу и города не
знала.
"Он
говорит, чтобы Москву полюбить ее должен показать человек, который вас тоже
очень полюбит. Все: стали встречаться. На его территории… Завтрак мне не
готовил, потому что он уснет, я сбегала – вызывала такси, не хотела оставаться.
Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему,
не очень отношения… Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла",
– вспоминает Азиза.
Певица
отметила, что до определенного момента не воспринимала эти отношения как
серьезные. Но как-то раз на мероприятии у семьи Виторганов она встретилась с
второй женой артиста.
"Юлия
Абдулова сказала: "Вы знаете, Азиза, я специально пришла познакомиться с вами,
потому что мне про вас говорил Саша. Как-то вас показывали по телевизору, и он
мне говорит: "Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды не
женился!" Конечно, мне было приятно это услышать...", – сказала любовница