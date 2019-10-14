Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом высказалась за прекращение турецкой военной операции Источник мира

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом высказалась за прекращение турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Как считает Меркель, даже учитывая законные интересы Турции в сфере обеспечения безопасности, боевые действия в целом дестабилизируют регион. Меркель обратила внимание Эрдогана на то, что угроза жизни увеличивает число беженцев, а "Исламское государство" (запрещено в РФ) усиливает свое влияние.Также лидеры государств обсудили ситуацию в провинции Идлиб и буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье, пишет ТАСС.В воскресенье пришло сообщение, что США в целях безопасности эвакуируют тысячу военнослужащих из Сирии."Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями", — отметил в эфире телеканала CBS глава Пентагона Марк Эспер.По данным американской разведки, полученным в последние сутки, Турция, скорее всего, расширит атаки дальше к югу и к западу, чем планировалось.