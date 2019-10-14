14 октября начинается государственный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Помимо экономического сотрудничества в центре внимания, очевидно, будет и ситуация на Ближнем Востоке, ведь саудиты, как и Россия, - влиятельные игроки в регионе.

14 октября начинается государственный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Помимо экономического сотрудничества в центре внимания, очевидно, будет и ситуация на Ближнем Востоке, ведь саудиты, как и Россия, — влиятельные игроки в регионе. Обсудить есть что, особенно на фоне турецкой операции против курдов на севере Сирии. В преддверии визита российский президент дал большое интервью арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.Обгоревший, покореженный металл — это последствия атаки дронов в саудовском Хураисе на нефтедобывающем предприятии. Здесь были пожар и паника. И до сих элемент конструкции предприятия не восстановлен. На ремонт брошены все силы. Действовать приходится крайне аккуратно, учитывая, что соседние башни стабилизации нефти уже запустили в работу.Месяц назад боевые дроны поразили самое сердце нефтяной отрасли королевства. Атака шокировала глобальный рынок. Нападению с воздуха подверглись объекты сразу в двух административных округах в 250 километрах друг от друга.Вот обломки тех самых беспилотников, которыми был нанесен удар по саудовским нефтяным объектам. В Минобороны королевства заявляют, что всего было 18 дронов, а также 7 крылатых ракет. И вот эти немногочисленные средства поражения на время практически парализовали нефтяную отрасль целой страны.Чрезвычайных происшествий в стратегически важном Персидском заливе все больше. Как на это реагирует Россия?"Мы осуждаем любые акты подобного рода. Если кто-то думает, что такие акции, как захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре, как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах или будут разрушать наше взаимодействие в направлении "ОПЕК+", то они глубоко заблуждаются. Наоборот, это будет нас сплачивать", — заявил Владимир Путин.На ситуацию в регионе напрямую влияют отношения США и России. Есть ли надежда на улучшения, спросили Путина, учитывая то, что делает Белый дом и что пишет Дональд Трамп в Тwitter."У меня нет никакого Тwitter, я не слежу за этим. Но, конечно, время от времени мне мои сотрудники сообщают мнение президента США. Оно всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам это не читаю", — отметил российский президент.- Предположим, что президент Дональд Трамп все-таки переизберется в следующем году?- Вот благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что она вмешивается в выборы. Потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. А если говорить серьезно, мы знаем, что в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов, — подчеркнул Путин.Отношения России с Саудовской Аравией вышли на небывалый уровень. Это проявляется даже в жестах, например, в дружеском приветствии Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана год назад на саммите "большой двадцатки" в Аргентине. Но, конечно, в первую очередь страны сближают общие интересы. Для крупнейших производителей нефти важны стабильные цены на углеводороды и стабильность на Ближнем Востоке вообще, где самый острый вопрос сейчас — урегулирование в Сирии."Все, кто находятся на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. И если будущее руководство Сирии скажет, что не нуждается больше и в присутствии российских Вооруженных сил, то это касается и Российской федерации, разумеется. Но на сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнерами. И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и с американскими нашими партнерам. Территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. И ее территориальная целостность должна быть полностью восстановлена", — уверен Путин.Авторитет и влияние России на Ближнем Востоке значительно выросли. В том числе и поэтому Саудовская Аравия открывает свой рынок для многих российских компаний. Хотя традиционно и в экономике, и во внешней политике ориентировалось исключительно на Вашингтон.- Ваша страна является союзником Америки на протяжении десятилетий, а теперь активно развивает отношения с Москвой. Не опасаетесь реакции из Вашингтона, где вы, кстати, были послом?- Наши отношения с Россией не влияют на отношения со Штатами, с которыми у нас стратегическое и историческое партнерство. Крепкие связи с Россией идут на пользу и вашей стране, и Саудовской Аравии, и всему миру в целом. Так что мы не видим здесь противоречия, — подчеркнул государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.В Саудовской Аравии не скрывают, что после недавных атак беспилотников присматриваются к российским комплексам ПВО. Однако и без оборонных контрактов в ходе предстоящего визита президента Российский фонд прямых инвестиций и саудовская сторона должны подписать соглашений более чем на 2 миллиарда долларов.