Алексей Леонов оставил в память о себе уникальные фрески и одну из самых необычных икон в Свято-Андреевском храме деревни Новоселово

Дважды Герой советского союза, первый человек, вышедший в открытый космос - Алексей Леонов оставил в память о себе уникальные фрески и одну из самых необычных икон в Свято-Андреевском храме деревни Новоселово. Он ушел 11 октября на восемьдесят шестом году жизни. В Свято-Андреевском храме панихида по космонавту."Я всегда нахожусь с Вами, и никто Вас не обидит". Необычная икона необычного храма. Космическую Леушинская икону Божьей Матери Свято-Андреевской церкви в деревне Новоселово подарил автор. Легендарный космонавт, дважды Герой советского союза, первый человек, вышедший в открытый космос - Алексей Леонов.Александр Леськов, протоиерей: "Немножко необычная икона, написанная на фоне планеты Земля. Такое видение космонавта, может даже его видение из орбитальной станции. Видение всего космоса, всей вселенной, нашей земли, а в центре этого всего Бог, Богородица в центре всего, наша вера. И вера лично его, как человека верующего."Для этого храма Алексей Архипович сделал немало. До него церковь, а ей более двухсот лет, была в разрушенном состоянии, службы здесь не велись. Церковь восстановлена в память о друзьях - Юрии Гагарине и Владимире Серегине, которые погибли недалеко от Новоселово. Эти фрески также выполнены по эскизам Леонова. С его же помощью отлиты восемь колоколов. "Когда они звенят, мы слышим голоса погибших космонавтов" - говорил Алексей Архипович. Это был еще один его подвиг - сохранение памяти. Благодаря ему Новоселово стало символом благодарности потомков тем, кто шагнул в космос, зная , что может не вернуться.Мемориал на месте гибели космонавтов , строительство часовни - во всем Алексей Архипович принимал самое деятельное участие. Он по сути заложил традицию - каждый год в день гибели первого космонавта планеты собираться у стелы. Сюда приезжают ветераны космоса и те, кто только мечтает об этом. А сам неоднократно повторял, что в Новоселово нужно создать аллею героев - космонавтов. Его голос будет услышан: в Свято-Андреевском храме установят центральный, девятый колокол в честь Алексея Леонова.Ольга Павловская, Александр Чунаев. Вести-Владимир.