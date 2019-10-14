Бывший вратарь лондонского Челси и Арсенала Петр Чех стал одним из главных игроков матча в составе своего нового хоккейного клуба Гилфорд Феникс. Голкипер помог клубу добиться победы в серии послематчевых буллитов над командой Суиндон Уалдкэтс.

Бывший вратарь лондонского "Челси" и "Арсенала" Петр Чех стал одним из главных игроков матча в составе своего нового хоккейного клуба "Гилфорд Феникс". Голкипер помог клубу добиться победы в серии послематчевых буллитов над командой "Суиндон Уалдкэтс".Встреча между командами завершилась победой "Гилфорда" со счетом 3:2 (б). Сам Чех стал автором одного отраженного буллита, чем поспособствовал успеху своей команды. По итогам встречи бывший футболист был признан лучшим игроком матча.Still got it @chelseayouth @ChelseaFC @PetrCech pic.twitter.com/34NDRh0iJ4— bloooo (@bloooo26) October 13, 2019Примечательно, что на шлеме Чеха красуются сразу два логотипа: и "Арсенала", и "Челси", а также британский флаг.