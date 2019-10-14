Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина стала частью нового государства, куда также войдут Белоруссия и Казахстан. С таким заявлением выступил киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина стала частью нового государства, куда также войдут Белоруссия и Казахстан. С таким заявлением выступил киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.По его мнению, Кремль нацелен на ликвидацию украинскойгосударственности. На первом этапе Москва хочет сделать Киев членомЕвразийского экономического союза, считает Портников. "А потом – в составнового союзного государства России, Украины, Белоруссии и Казахстана", -заявил политолог в интервью журналу "Країна".Портников уверен: создание нового государства – главныйполитический проект Владимира Путина. "Считает, этим должно закончитьсяего президентство", – добавил сторонник Майдана.Новость дополняется.