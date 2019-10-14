Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина стала частью нового государства, куда также войдут Белоруссия и Казахстан. С таким заявлением выступил киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.
Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина стала частью нового государства, куда также войдут Белоруссия и Казахстан. С таким заявлением выступил киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.
По его мнению, Кремль нацелен на ликвидацию украинской
государственности. На первом этапе Москва хочет сделать Киев членом
Евразийского экономического союза, считает Портников. "А потом – в состав
нового союзного государства России, Украины, Белоруссии и Казахстана", -
заявил политолог в интервью журналу "Країна".
Портников уверен: создание нового государства – главный
политический проект Владимира Путина. "Считает, этим должно закончиться
его президентство", – добавил сторонник Майдана.
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