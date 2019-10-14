Российский пловец Андрей Жилкин стал бронзовым призером пятого этапа Кубка мира, последний день которого проходит в Берлине. Россиянин занял третье место в заплыве на 50 метров баттерфляем.

Российский пловец Андрей Жилкин стал бронзовым призером пятого этапа Кубка мира, последний день которого проходит в Берлине. Россиянин занял третье место в заплыве на 50 метров баттерфляем.24-летний Жилкин преодолел дистанцию в 50-метровом бассейне за 23,38 секунды. Его опередили американец Майкл Эндрю, ставший победителем (23,22), а также венгерский пловец Себастьян Сабо (23,29).Отметим, что шестой этап Кубка мира по плаванию состоится с первого по третье ноября в Казани.