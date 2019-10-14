В Сети вновь обсуждают слухи о романе поющей телеведущей Ольги Бузовой с популярным блогером Давидом Макуняном. Якобы звезда шоу Дом-2 вынуждена скрывать эти отношения.

В Сети вновь обсуждают слухи о романе поющей телеведущейОльги Бузовой с популярным блогером Давидом Макуняном. Якобы звезда шоу "Дом-2"вынуждена скрывать эти отношения.Поводом для таких домыслов стали татуировки знаменитостей.Как оказалось у Ольги Бузовой и Давида Манукяна одинаковые рисунки на запястьях– знак "бесконечность".Анонимные источники утверждают, что отношения пары развиваютсястремительно. Якобы Ольга и Давид задумались о свадьбе. Бузова и Манукян былизамечены в ювелирном отделе ГУМа, пара долго выбирала кольцо для помолвки,сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на "Телеграм"-канал Yobajur.Отметим, что ранее Давид Манукян опровергал информацию освоем романе с . Однако словам блогера поверили не все. Есть мнение,что телеведущая не хочет афишировать отношения из-за своего участия в реалити-шоу"План Б". Появление у артистки возлюбленного, могло бы поставить под угрозу весьпроект.Напомним, в минувшие выходные на ТНТ прошла премьера новойпрограммы "План Б". В этом проекте певица и юмористТимур Батрутдинов подберут друг для друга спутников жизни. Главная интригазаключается в том, что им придется пожениться, если они таки не смогут найти свою любовь на проекте.