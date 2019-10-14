В Сети вновь обсуждают слухи о романе поющей телеведущей
Ольги Бузовой с популярным блогером Давидом Макуняном. Якобы звезда шоу Дом-2
вынуждена скрывать эти отношения.
В Сети вновь обсуждают слухи о романе поющей телеведущей
Ольги Бузовой с популярным блогером Давидом Макуняном. Якобы звезда шоу "Дом-2"
вынуждена скрывать эти отношения.
Поводом для таких домыслов стали татуировки знаменитостей.
Как оказалось у Ольги Бузовой и Давида Манукяна одинаковые рисунки на запястьях
– знак "бесконечность".
Анонимные источники утверждают, что отношения пары развиваются
стремительно. Якобы Ольга и Давид задумались о свадьбе. Бузова и Манукян были
замечены в ювелирном отделе ГУМа, пара долго выбирала кольцо для помолвки,
сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на "Телеграм"-канал Yobajur.
Отметим, что ранее Давид Манукян опровергал информацию о
своем романе с . Однако словам блогера поверили не все. Есть мнение,
что телеведущая не хочет афишировать отношения из-за своего участия в реалити-шоу
"План Б". Появление у артистки возлюбленного, могло бы поставить под угрозу весь
проект.
Напомним, в минувшие выходные на ТНТ прошла премьера новой
программы "План Б". В этом проекте певица и юморист
Тимур Батрутдинов подберут друг для друга спутников жизни. Главная интрига
заключается в том, что им придется пожениться, если они так
и не смогут найти свою любовь на проекте.