Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк заполонили газеты, журналы и интернет-порталы. Причем каждая следующая жестче, безжалостней и страшней прежней – мол, актрису парализовало, она находится в состоянии сопора, никакого не узнает. А кто-то и вовсе уверяет, что-де ее уже нет вживых – тайно кремировали и похоронили. И каждая из этих нелепых, страшных, безжалостных заметок собирает десятки, сотни тысяч просмотров.

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк заполонили газеты, журналы и интернет-порталы. Причем каждая следующая жестче, безжалостней и страшней прежней – мол, актрису парализовало, она находится в состоянии сопора, никакого не узнает. А кто-то и вовсе уверяет, что-де ее уже нет вживых – тайно кремировали и похоронили. И каждая из этих нелепых, страшных, безжалостных заметок собирает десятки, сотни тысяч просмотров.Вы давно видели сообщения, что Заворотнюк снимается в фильме, играет в спектакле, ведет новое шоу? Даже если и видели, то вряд ли акцентировали на этом внимание – подумаешь, что за событие!.. А вот сообщения о том, как человек болеет, как умирает, вызывают всегда и у всех огромный интерес. И в этом проявляются наша человеческая сущность, слабость, низость.Многие, включая семью, обвиняют журналистов – как-де не стыдно дежурить у дома, подкупать врачей, опрашивать коллег Анастасии? Репортеров вряд ли уместно в этом обвинять. СМИ – всего лишь средства массовой информации населения. Так что если у людей есть запрос именно на эту тему, то пресса его с лихвой удовлетворяет. Любыми средствами, включая сомнительными с точки зрения морали и этики.Но отчасти семья Заворотнюк сама виновата в том, что ее смертельная болезнь превратилась в шоу на потребу публике с передачами, репортажами, прямыми включениями с места событий и слежкой папарацци. Все случилось только потому, что родные актрисы долгое время ничего не комментировали, не говорили озабоченной стране, не опровергали и не подтверждали. А это, в свою очередь, рождало волну слухов, сплетен, домыслов.Активизировались гадалки, астрологи и колдуны – давали прогнозы, мол, звезды говорят и карты подтверждают, что трын-трава может поможет, может и нет. Онкологи всех мастей и рангов прокомментировали состояние больной, а заодно и прорекламировали себя и свои лечебные заведения. Словом, все на этом страшном шоу с раком сорвали куш, и, что называется хайпанули.Журналисты устроили охоту за фотографиями изможденной болезнью красавицы-актрисы. Нашлись и те, кто готов ее снять в реанимации или палате на телефон и заработать на этом. Казалось, бы, что за удовольствие публике смотреть на истерзанного тяжелой болезнью человека? Но людям (опять же в такие моменты в нас проявляются самые низменные черты) очень интересно узнать, как выглядит сегодня красавица-актриса. Мол, правда, что она располнела, голова после трепанации черепа обрита и вся в швах.Хочется спросить любопытных: а зачем вам это видеть? Хотели бы, чтобы ваши снимки в подобном состоянии обсуждала страна? Ведь даже собственные неудачные кадры на телефоне вы стараетесь поскорее стараетесь удалить и не показывать никому.Конечно, очень хочется, чтобы Анастасия Заворотнюк победила недуг. Но становится жутко от того, что она вдруг прочтет и увидит все, что писали, снимали, говорили про нее в эти страшные дни. Ее сердце это вряд ли выдержит. И уже тогда будем виноваты все мы – кто писал и кто читал.