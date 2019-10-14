Наркосодержащее растение обнаружено в ходе проводившихся оперативных мероприятий.

Наркосодержащее растение обнаружено в ходе проводившихся оперативных мероприятий.Были возбуждены 3 уголовных дела по факту незаконного хранения наркотических средств.У 26-летнего жителя Гусь-Хрустального полицейские обнаружили более 3,7 кг конопли и свыше 2,6 кг марихуаны.Из хозяйственной постройки, принадлежащей 62-летнему жителю Гусь-Хрустального района, оперативники изъяли более 1,5 кг частей растений, содержащих наркотические вещества.Аналогичный факт оперативники выявили и в сентябре. На приусадебном участке и в постройке, расположенной на нем было обнаружено более 380 г конопли и свыше 11 г марихуанны.Во всех трех случаях подозреваемые выращивали наркосодержащие растения, после чего высушили, измельчили и хранили для личного пользования. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, сообщает УМВД России по Владимирской области