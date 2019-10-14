В городском поселении Хотьково мужчина попытался спасти угодившую в колодец собаку, но упал в него сам. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место ..

В городском поселении Хотьково мужчина попытался спасти угодившую в колодец собаку, но упал в него сам. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали экстренные службы.Прибывшие на место спасатели помогли владельцу и животному подняться на поверхность. Как уточняет , при падении мужчина получил ссадины и царапины. Пострадавшего передали медикам.