В подмосковных Люберцах во время игры в футбол умер подросток. По словам родителей ребенка, никаких проблем со здоровьем у сына они не замечали. Как сообщает , мальчик внезапно почувствовал ..

В подмосковных Люберцах во время игры в футбол умер подросток. По словам родителей ребенка, никаких проблем со здоровьем у сына они не замечали.Как сообщает , мальчик внезапно почувствовал себя плохо. Он опустился на землю, чем напугал остальных детей. К сожалению, спасти ребенка не удалось – подросток скончался до приезда медиков. Причину его смерти установит судебная экспертиза.