В Ленинградской области посетитель кафе убил диджея из-за того, что тот отказался сменить музыку. Злоумышленнику удалось скрыться. По данным , преступление совершил уроженец Азербайджана. ..

В Ленинградской области посетитель кафе убил диджея из-за того, что тот отказался сменить музыку. Злоумышленнику удалось скрыться.По данным , преступление совершил уроженец Азербайджана. Он потребовал от диджея сменить музыку, а когда тот отказался, ударил ножом в область сердца. Пострадавший был экстренно госпитализирован и вскоре скончался.