В украинской версии музыкального шоу X-Фактор приняла участие звезда клипа группы Ленинград Мария Стопник. Выступление начинающей исполнительницы оценил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

В украинской версии музыкального шоу "X-Фактор" приняла участие звезда клипа группы "Ленинград" Мария Стопник. Выступление начинающей исполнительницы оценил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт считает, что последний выпуск украинского проекта получился "очень мощным". По его словам, перед членами жюри выступили по-настоящему талантливые артисты. "Причем и молодежь и люди в возрасте, все блистали", – подчеркнул Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Настоящей сенсацией стало появление на сцене певицы Марии Стопник, прославившейся благодаря клипу "i_$uss" российской группы "Ленинград". Девушка исполнила композицию Boogie Shoes американского коллективаKC and the Sunshine Band.Член экспертного совета отметил, что симпатии членов жюри были на стороне молодой певицы. "Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских и даже Алессандро Сафина, все оценили положительно ее выступление и единогласно отправили ее во второй тур шоу", – рассказал он.Вадим Манукян уверен, что у Марии Стопник есть все шансы пройти дальше. "Я считаю, что у нее очень неплохие шансы пройти в прямые эфиры, а, возможно, даже и победить. Так что может быть доволен, его молодое дарование уже точно не затеряется в дебрях шоу-бизнеса", – заключил эксперт.