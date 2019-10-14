В Собинском районе, близ деревни Кузьмино, сегодня стартует новая экспедиция. Бойцы поисковых отрядов будут работать на месте падения истребителя ЛА-5 времён Великой Отечественной войны,

В Собинском районе, близ деревни Кузьмино, сегодня стартует новая экспедиция. Бойцы поисковых отрядов будут работать на месте падения истребителя ЛА-5 времён Великой Отечественной войны, сообщают "Поисковики Владимирщины".Авиакатастрофа произошла в июле 1944-го года. В ней погиб младший лейтенант Матвей Телицын, уроженец Шиловского района Рязанской области. Лётчику было всего 24 года. По данным Центрального архива Министерства обороны, останки лётчика до сих пор находятся среди обломков его боевой машины.Место падения владимирские поисковики обнаружили в 2019-ом во время поисковой разведки в рамках всероссийского проекта "Небо Родины". Участие в экспедиции примут 60 поисковиков региона из Муромского, Судогодского, Петушинского, Меленковского районов и города Владимира, а также родственники бойца Матвея Телицына.