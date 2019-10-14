В семье Леонида Закошанского произошло пополнение. Телеведущий стал отцом во второй раз. Радостную новость он сообщил в социальных сетях. На странице в Инстаграм появилась фотография, где ..

В семье Леонида Закошанского произошло пополнение. Телеведущий стал отцом во второй раз. Радостную новость он сообщил в социальных сетях. На странице в "Инстаграм" появилась фотография, где мужчина держит на руках малыша."Мы презентовали шоурил компании и новое музыкальное видео для нашего клуба, которое я снимал в свой 35 день рождения, а в день презентации у меня родился второй сын!" – поделился с подписчиками Закошанский.Напомним, телеведущий уже воспитывает с супругой Ольгой первого наследника. Мальчик появился на свет в августе 2017 года и получил имя Лев, сообщает .