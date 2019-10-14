Украинские националисты нанесли новый удар президенту Владимиру Зеленскому. Радикалы вывели в центр Киева сотни человек и выразили протест против реализации формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Бесновавшаяся толпа начала угрожать главе государства.

Украинские националисты нанесли новый удар президенту Владимиру Зеленскому. Радикалы вывели в центр Киева сотни человек и выразили протест против реализации "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Бесновавшаяся толпа начала угрожать главе государства.На Украине кипят нешуточные страсти. Подписание Киевом"формулы Штайнмайера" спровоцировало массовые акции протеста по всейстране. Последняя прошла в центре украинской столицы, в парке имени Шевченко.Собравшиеся националисты и бывшие участники так называемойантитеррористической операции в Донбассе обвинили в предательственациональных интересов. Дескать, украинский лидер согласился подписать"формулу" и тем самым "встал на путь капитуляции" передРоссией.В вину президенту радикалы ставят приказ об отводе войск отлинии фронта в Донбассе. Разведение сил является одним из условий политическогоурегулирования в регионе. Отведение сил должно было произойти на прошлойнеделе, но радикалы его сорвали, отказавшись покидать позиции.Несмотря на то, что разведения сил не произошло,протестующие не на шутку возбудились. Отвод войск с линии фронта собравшиеся намитинг националисты и участники "АТО" назвали шагом к разрушениюУкраины."Толпа поддержала выступающего криками "Позор!" и"Смерть Зеленскому!" – сообщает портал "ПолитНавигатор".На фоне протестов и неспособности совладать сосмелевшими радикалами рейтинг президента начал падать. За последние полторамесяца число его сторонников снизилось на 10%, сказал в эфире телеканала"112 Украина" политолог Михаил Погребинский."Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычногоукраинского президента, которому доверяют 25-30% людей", – констатировалэксперт.