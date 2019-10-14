Украинские националисты нанесли новый удар президенту Владимиру Зеленскому. Радикалы вывели в центр Киева сотни человек и выразили протест против реализации формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Бесновавшаяся толпа начала угрожать главе государства.
Украинские националисты нанесли новый удар президенту Владимиру Зеленскому. Радикалы вывели в центр Киева сотни человек и выразили протест против реализации "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Бесновавшаяся толпа начала угрожать главе государства.
На Украине кипят нешуточные страсти. Подписание Киевом
"формулы Штайнмайера" спровоцировало массовые акции протеста по всей
стране. Последняя прошла в центре украинской столицы, в парке имени Шевченко.
Собравшиеся националисты и бывшие участники так называемой
антитеррористической операции в Донбассе обвинили в предательстве
национальных интересов. Дескать, украинский лидер согласился подписать
"формулу" и тем самым "встал на путь капитуляции" перед
Россией.
В вину президенту радикалы ставят приказ об отводе войск от
линии фронта в Донбассе. Разведение сил является одним из условий политического
урегулирования в регионе. Отведение сил должно было произойти на прошлой
неделе, но радикалы его сорвали, отказавшись покидать позиции.
Несмотря на то, что разведения сил не произошло,
протестующие не на шутку возбудились. Отвод войск с линии фронта собравшиеся на
митинг националисты и участники "АТО" назвали шагом к разрушению
Украины.
"Толпа поддержала выступающего криками "Позор!" и
"Смерть Зеленскому!" – сообщает портал "ПолитНавигатор".
На фоне протестов и неспособности совладать с
осмелевшими радикалами рейтинг президента начал падать. За последние полтора
месяца число его сторонников снизилось на 10%, сказал в эфире телеканала
"112 Украина" политолог Михаил Погребинский.
"Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычного
украинского президента, которому доверяют 25-30% людей", – констатировал
эксперт.