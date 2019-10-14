14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Покровском женском монастыре Москвы Божественную литургию.

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Покровском женском монастыре Москвы Божественную литургию, передает РИА Новости.Праздник основан на историческом событии – нашествии на Константинополь врагов (по одним источникам – мусульман, по другим – болгар или руссов) в середине X века. В то время в городе жил юродивый Андрей, который вместе со своим учеником, Епифанием, увидел над Влахернским храмом Богородицу, распростёршую свой покров (омофор, покрывало) над людьми. Согласно преданию, это был знак, что Божия Матерь заступится за Константинополь. Враги вскоре отступили.