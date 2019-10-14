В городском округе Балашиха Московской области нашли пропавшую девятилетнюю девочку. Ребенок жив и здоров, его передали родителям. Когда пропала девочка и как долго ее искали, не уточняется.

В городском округе Балашиха Московской области нашли пропавшую девятилетнюю девочку. Ребенок жив и здоров, его передали родителям. Когда пропала девочка и как долго ее искали, не уточняется.По предварительным данным полиции, девочка ушла из дома из-за ссоры с мамой и папой, пишет РИА Новости.Между тем в Саратове в воскресенье, 13 октября, похоронили девятилетнюю девочку, которая пропала 9 октября утром по пути в школу. Ее искали почти двое суток, но нашли убитой. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан, он во всем признался. Решением суда он отправлен в СИЗО на два месяца.