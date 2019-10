Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку еврейского государства Нааму Иссахар. В прошлом году в аэропорту Шереметьево в рюкзаке летевшей транзитом через Москву израильтянки нашли девять граммов гашиша, а два дня назад суд города Химки приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку еврейского государства Нааму Иссахар. В прошлом году в аэропорту Шереметьево в рюкзаке летевшей транзитом через Москву израильтянки нашли девять граммов гашиша, а два дня назад суд города Химки приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.Сообщается, что у Иссахар есть также гражданство США. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Отбывать наказание ей назначено в колонии общего режима.Копия письма президента Израиля размещена в его официальном аккаунте в "Твиттере". В нем говорится, что Наама Иссахар "совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении", однако в случае ранее не судимой молодой женщины вынесенный ей суровый приговор "будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь".В связи с особенными индивидуальными обстоятельствами дела Наамы Иссахар Ривлин просит личного вмешательства президента РФ и помилования для нее в качестве исключительной меры.Today, I appealed to President Putin of Russia, as a friend of the Jewish People and of the State of Israel, regarding Naama Issachar. Although Naama has made a grave mistake and admitted it, such a long sentence could have a terrible impact on her life. @KremlinRussia_E pic.twitter.com/9NxbPC6RrP— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) October 13, 2019В своем письме президент еврейского государства также поблагодарил Путина за возвращение на родину останков солдата Армии обороны Израиля Захарии Баумеля, погибшего в 1982 году в Ливане. Их передали Израилю и затем торжественно перезахоронили в Иерусалиме в апреле этого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда лично прибыл в Москву, чтобы поблагодарить Россию.По сообщениям израильских СМИ, Нетаньяху поднимал вопрос о судьбе Наамы Иссахар в ходе личного и телефонного общения с президентом Путиным, передает "Интерфакс". Также сообщается, что Израиль отказался от предложения России обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, задержанного в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США. По заявлению израильских властей, Высший суд Израиля уже одобрил экстрадицию Буркова в США, где его обвиняют в киберпреступлениях, так что произвести обмен невозможно.