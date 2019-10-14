Так называемый сезон гриппа и ОРВИ пришел в Россию гораздо раньше, чем ожидалось. Эксперты сделали такой вывод исходя из данных, в которых был зарегистрирован рост продаж соответствующих ..

Так называемый сезон гриппа и ОРВИ пришел в Россию гораздо раньше, чем ожидалось. Эксперты сделали такой вывод исходя из данных, в которых был зарегистрирован рост продаж соответствующих препаратов в аптеках.По данным , активнее всего с полок разбирали противовирусные лекарства. Чуть меньше выросли продажи противопростудных. Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как не стать жертвой сезона и избежать заражения вирусом гриппа.