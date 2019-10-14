Помогли 169 учреждениям

«Ростелеком» завершил первый этап реализации проекта «Цифровая экономика» по созданию телекоммуникационной инфраструктуры для социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области, обеспечив высокоскоростным доступом в Сеть 169 таких учреждений. Среди них школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, подразделения МВД и другие. Для этого национальный провайдер проложил более 260 километров оптики.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы заложили фундамент для реализации проекта «Цифровая экономика» одними из первых в Центральной России. До 2021 года «Ростелекому» предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет еще более четырехсот социально значимых объектов области. Национальная программа даст дополнительный импульс развитию региона. Так современные цифровые сервисы и услуги станут доступны в глубинке, что, безусловно, улучит качество жизни в целом».В этом году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном Федеральном округе. В итоге компания заключила девять госконтрактов на создание телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках работ по исполнению государственных контрактов с 2019 по 2021 год цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов.