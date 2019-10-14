Если раньше президент Украины Владимир Зеленский стремился назначить на ответственные должности новых лиц, то теперь вернулся к старым знакомым, сидевшим на ответственных местах при прошлом руководстве. С осуждением главы государства в прямом эфире одного из телеканалов выступил политолог Андрей Пальчевский.

Если раньше президент Украины Владимир Зеленский стремился назначить на ответственные должности новых лиц, то теперь вернулся к "старым знакомым", сидевшим на ответственных местах при прошлом руководстве. С осуждением главы государства в прямом эфире одного из телеканалов выступил политолог Андрей Пальчевский.Новых лиц в украинском руководстве становится все меньше,посетовал эксперт. "Банковая все чаще прибегает к помощи к люстрированныхи всех тех, кто хорошо знаком с теми потоками, с которыми, якобы новой властипредстоит бороться", – сказал Пальчевский в эфире одного из украинскихтелеканалов.Президент обещал бороться с деятелями прошлого режима,грозил им тюремным заключением, но "посадок" украинцы так и неувидели, возмутился политолог. Если глава государства разочарует общество, тооно повернется к другим политическим силам, предупредил эксперт."Доверия к Зеленскому больше не будет", – сказалон.Новость дополняется.