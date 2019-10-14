Если раньше президент Украины Владимир Зеленский стремился назначить на ответственные должности новых лиц, то теперь вернулся к старым знакомым, сидевшим на ответственных местах при прошлом руководстве. С осуждением главы государства в прямом эфире одного из телеканалов выступил политолог Андрей Пальчевский.
Если раньше президент Украины Владимир Зеленский стремился назначить на ответственные должности новых лиц, то теперь вернулся к "старым знакомым", сидевшим на ответственных местах при прошлом руководстве. С осуждением главы государства в прямом эфире одного из телеканалов выступил политолог Андрей Пальчевский.
Новых лиц в украинском руководстве становится все меньше,
посетовал эксперт. "Банковая все чаще прибегает к помощи к люстрированных
и всех тех, кто хорошо знаком с теми потоками, с которыми, якобы новой власти
предстоит бороться", – сказал Пальчевский в эфире одного из украинских
телеканалов.
Президент обещал бороться с деятелями прошлого режима,
грозил им тюремным заключением, но "посадок" украинцы так и не
увидели, возмутился политолог. Если глава государства разочарует общество, то
оно повернется к другим политическим силам, предупредил эксперт.
"Доверия к Зеленскому больше не будет", – сказал
он.
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