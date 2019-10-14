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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-rybin-uznal-o-lyubvi-senchukovoj-k-malikovu.html" target="_blank">Рыбин узнал о любви Сенчуковой к Маликову</a> - В эфире ток-шоу Виктор Рыбин сам рассказал о том, как Наталья Сенчукова призналась ему в чувствах к его коллеге, популярному исполнителю и музыканту Дмитрию Маликову. Оказывается, Наташа даже достала номер телефона его отца и засыпала его звонками.