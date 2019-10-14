В Нур-Султане прошел отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Играл соперники россиян по группе I сборные Казахстана и Бельгии. Гости победили с результатом 2:0.

В Нур-Султане прошел отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Играл соперники россиян по группе I сборные Казахстана и Бельгии. Гости победили с результатом 2:0.Бельгийцы уже обеспечили выход в финальную стадию чемпионата Европы. Однако бронзовые призеры мирового первенства вышли на игру с командой Казахстана предельно мотивированными и сумели одержать победу на классе. На 21 минуте сборной Бельгии Миши Батшуайи с близкого расстояния отправил первый мяч в ворота сборной Казахстана. Закрепил победу гостей защитник Тома Менье на 53 минуте.Сборная Бельгии одержала 8 побед в 8 матчах, набрала 24 очка и возглавляет турнир в группе I. У занимающей второе место сборной России 18 очков в 7 встречах. Сборная Казахстана с 7 очками осталась на четвертой позиции.