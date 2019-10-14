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<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2019-sbornaya-rossii-razgromila-kipr-i-dosrochno-kvalificirovalas-na-evro-2020.html" target="_blank">Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020</a> - Мужская сборная России по футболу решила задачу по выходу в финальную часть чемпионата Европы, который состоится в 2020 году. Это произошло после матча восьмого тура квалификации, в котором Россия со счетом 5:0 обыграла сборную Кипра.