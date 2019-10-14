Футболисты сборной России проведет в Никосии отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Стал известен стартовый состав нашей команды.

Футболисты сборной России проведет в Никосии отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Стал известен стартовый состав нашей команды.Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым остановил свой выбор на следующих игроках. Вратарь Гильерме Маринато, защитники Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Сергей Петров, полузащитники Ильзат Ахметов, Александр Головин, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Алексей Ионов, нападающий Артем Дзюба. В запасе: Андрей Лунев, Сослан Джанаев, Зелимхан Бакаев, Владислав Игнатьев, Максим Беляев, Далер Кузяев, Александр Соболев, Павел Могилевец, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Николай Комличенко, Дмитрий Чистяков. Не попали в заявку на матч защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов. У обоих футболистов проблемы со здоровьем.Сборная Кипра начнет игру в следующем состав: Костас Панайи, Хамбос Кириаку, Костас Лайфис, Йоргос Меркис, Николас Янну, Матия Шполярич, Костакис Артиматас, Михалис Янну, Яннис Кусулос, Яннис Кости, Панайотис Захариу. В запасе остались Пардо, Михаил, Каро, Питтас, Христофи, Сотириу, Георгиу, Минтиккис, Папулис, Маргаса, Папагеоргиу, Экономидес.